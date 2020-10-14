Шесть английских клубов могут обанкротиться в ближайшее время

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Шесть английских клубов могут обанкротиться в ближайшее время

Сразу шесть клубов английского Чемпионшипа испытывают серьезнейшие финансовые проблемы, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, если клубам в ближайшее время не будет оказана финансовая помощь, то они могут прекратить существование.

Дело в том, что клубы очень пострадали из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Клубы не получают доход, так как матчи проходят без зрителей. Некоторые из клубов вынуждены сокращать штат сотрудников.

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