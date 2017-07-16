Шесть арабских стран требуют забрать ЧМ-2022 у Катара
Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет требуют переноса ЧМ-2022 из Катара, сообщает Reuters.
По сведениям издания, в ФИФА опровергают данную информацию. Напомним, что ранее Катар обвинили в спонсорстве терроризма.
Отметим, что в уставе ФИФА 85-я статься позволяет в экстренном случае сменить страну-хозяйку.
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