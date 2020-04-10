Шесть членов совета директоров "Барселоны" решили покинуть клуб

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Шесть членов совета директоров "Барселоны" решили покинуть клуб

Сразу шесть членов совета директоров "Барселоны" покидают занимаемые посты, утверждает AS.

По информации источника, функционеры решили уйти в отставку из-за недовольства управлением клуба в условиях кризиса, а также скандала, связанного с критикой футболистов с проплаченных аккаунтов в соцсетях.

Сообщается, что прекратили свою работу два вице-президента Эмили Русо и Энрике Томбас, директора Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей длительную паузу в сезоне, игрокам "Барсы" временно урезали зарплату на 70 процентов.

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