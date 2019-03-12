Шесть европейских топ-клубов интересуются вингером сборной Нидерландов

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Шесть европейских топ-клубов интересуются вингером сборной Нидерландов

Сразу шесть европейских топ-клубов интересуются вингером ПСВ и сборной Нидерландов Стивеном Бергвейном, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, на футболиста претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Интер".

В гонке за 21-летним голландцем пока лидируют "красные дьяволы". Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бергвейн сыграл за ПСВ 32 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов.

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