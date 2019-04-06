Шесть европейских топ-клубов поборются за Ндомбеле

Теги лионтанги ндомбелепсжювентусреал мадридчелсиливерпульманчестер юнайтед

Шесть европейских топ-клубов поборются за Ндомбеле

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает Get French Football News.

По информации источника, за 22-летним футболистом охотятся сразу шесть клубов. Речь идёт о "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуле", "Челси", ПСЖ, "Ювентусе" и "Реале".

В текущем сезоне Ндомбеле сыграл за "Лион" 41 матч, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Стоимость перспективного француза оценивается в 50 миллионов евро.

Не пропустите: Азар собирается прилететь в Мадрид для поиска жилья. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" определился с заменой для Мане

"Ливерпуль" определился с заменой для Мане

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов