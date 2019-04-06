Шесть европейских топ-клубов поборются за Ндомбеле

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает Get French Football News.

По информации источника, за 22-летним футболистом охотятся сразу шесть клубов. Речь идёт о "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуле", "Челси", ПСЖ, "Ювентусе" и "Реале".

В текущем сезоне Ндомбеле сыграл за "Лион" 41 матч, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Стоимость перспективного француза оценивается в 50 миллионов евро.

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