Шесть футболистов "Арсенала" пропустят игру с "Ноттингем Форест"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, кто из футболистов пропустит игру Кубка Англии с "Ноттингем Форест".

"Колашинац, Косиельни, Монреаль, Жиру и Рэмзи по-прежнему восстанавливаются от повреждений. В последней игре мы также потеряли Джаку - у него травма паха. Все остальные смогут сыграть. Проведу небольшую ротацию, ведь нам пришлось столкнуться с насыщенным календарем" - приводит слова Венгера Mirror.

Матч между "Ноттингем Форест" и "Арсеналом" состоится 7 января в 19:00 по московскому времени.

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