Шесть футболистов "Барселоны" могут покинуть клуб

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Шесть футболистов "Барселоны" могут покинуть клубФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Как сообщает AS, президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет значительно изменить состав команды.

По информации источника, в летнее трансферное окно команду могут покинуть Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.

Ранее сообщалось, что у "Барселоны" серьезные финансовые проблемы, поэтому клуб хочет продать нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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