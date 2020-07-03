Шесть футболистов "Барселоны" внепланово проверили на допинг
Шесть игроков "Барселоны" были проверены на допинг. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Антидопинговая служба сделала анализ следующих футболистов Ивана Ракитича, Серхио Бускетса, Артуро Видаля, Рикарда Пуча, Ансу Фати и Антуана Гризманна.
После 33 туров Примеры "Барселона" занимает 2 место в турнирной таблицы, отставая от "Реала" на 4 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14