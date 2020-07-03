Шесть футболистов "Барселоны" внепланово проверили на допинг

1 Теги барселонасерхио бускетсиван ракитичансу фатиантуан гризманн

Шесть футболистов "Барселоны" внепланово проверили на допинг

Шесть игроков "Барселоны" были проверены на допинг. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Антидопинговая служба сделала анализ следующих футболистов Ивана Ракитича, Серхио Бускетса, Артуро Видаля, Рикарда Пуча, Ансу Фати и Антуана Гризманна.

После 33 туров Примеры "Барселона" занимает 2 место в турнирной таблицы, отставая от "Реала" на 4 балла. 

Не пропустите: Зидан высказался о победе "Реала" над "Хетафе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Происки Переса...

Ответить

главное

"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере

"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов