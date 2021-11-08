Шесть футболистов близки к уходу из "Реала"

В мадридском "Реале" намечается серьёзная чистка состава, в результате которой клуб покинут не менее шести игроков.

По информации AS, с высокой долей вероятности текущий сезон станет последним в составе "сливочных" для Гарета Бэйла, Эдена Азара, Иско, Марсело, Луки Йовича и Хесуса Вальехо.

Игра вышеуказанных футболистов не соответствует уровню "Реала", считают в королевском клубе, а их зарплата является большой нагрузкой на бюджет.

Контракты Бэйла, Иско и Марсело с "бланкос" истекут ближайшим летом, договор Азара рассчитан до 2024 года, а соглашения Вальехо и Йовича действуют до 2025 года.

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