Шесть футболистов близки к уходу из "Реала"
В мадридском "Реале" намечается серьёзная чистка состава, в результате которой клуб покинут не менее шести игроков.
По информации AS, с высокой долей вероятности текущий сезон станет последним в составе "сливочных" для Гарета Бэйла, Эдена Азара, Иско, Марсело, Луки Йовича и Хесуса Вальехо.
Игра вышеуказанных футболистов не соответствует уровню "Реала", считают в королевском клубе, а их зарплата является большой нагрузкой на бюджет.
Контракты Бэйла, Иско и Марсело с "бланкос" истекут ближайшим летом, договор Азара рассчитан до 2024 года, а соглашения Вальехо и Йовича действуют до 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14