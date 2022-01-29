Шесть футболистов отказались покидать "Реал" зимой

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Мадридскому "Реалу" не удалось провести чистку состава во время зимнего трансферного окна, пишет Marca.

По сведениям издания, королевский клуб был готов выслушать предложения по Эдену Азару, Гарету Бэйлу, Иско, Марсело, Мариано Диасу и Хесусу Вальехо.

Однако ни один из вышеперечисленных футболистов не захотел менять команду в январе, несмотря на дефицит игровой практики.

Летом Бэйл, Иско и Марсело покинут "Реал" в качестве свободных агентов. С остальными "сливочные" будут обсуждать их будущее.

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