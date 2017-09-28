Шесть голов и никакого разгрома: "Арсенал" побеждает БАТЭ
Одним из самых интересных противостояний 2-го тура Лиги Европы обещал стать матч в Борисове, где местный БАТЭ принимал лондонский "Арсенал". Арсен Венгер выпустил на поле не самый оптимальный состав "канониров", дав шанс некоторым молодым игрокам. Для борисовчан же игра с "Арсеналом" без преувеличения - матч года, ведь подопечные Ермаковича давно не радовали своих болельщиков очным противостоянием с таким именитым соперником.
Смело начали матч хозяева, и первые минут пять именно БАТЭ владел инициативой, пытаясь найти подступы к штрафной Оспины. Однако как только "Арсенал" освоился, у борисовчан начались проблемы. Сначала Уолкотт принял мяч в штрафной соперника, а затем хлестко пробил по воротам хозяев – мяч угодил в штангу. Но уже в следующей атаке англичанин все же добился своего: Уилшер с левого фланга выполнил подачу в штрафную соперников, а Тео со второй попытки вогнал мяч в сетку – 0:1.
Гол придал еще больше уверенности "Арсеналу", и уже в середине тайма Уолкотт оформил дубль: Щербицкий вместо того, чтобы вынести мяч, отдал его прямо в ноги англичанину, который без сопротивления вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 0:2. А через 3 минуты счет стал разгромным: после подачи с углового Холдинг оказался расторопнее всех в чужой штрафной и с нескольких метров отправил мяч в сетку – 0:3.
Казалось, что БАТЭ совсем поплыл, но за 20 минут до конца тайма Риос хорошо навесил на ближний угол вратарской, где Мирко Иванич отменным ударом головой вколотил мяч в девятку – 1:3. Тут же могли хозяева забивать второй, но удар Иванича в дальний угол парировал Оспина. В концовке тайма уже "Арсенал" мог забивать четвертый, однако с ударом Уолкотта справился Щербицкий, а в ответной атаке Холдинг угодил в штангу с нескольких метров.
Не успел начаться второй тайм, как лондонцы вернули себе преимущество в три мяча, и случилось это с пенальти. После подачи Уолкотта Драгун, по мнению арбитра, держал за майку Оливье Жиру – судья указал на точку. Сам пострадавший подошел к мячу и забил свой 100-й гол в составе "Арсенала" - 1:4 в пользу "Арсенала".
Футболисты БАТЭ перехватили инициативу, и смело пошли вперед, однако "канониры" справлялись с их попытками обострить игру. Но вскоре неуступчивые белорусы все же добились своего: Милунович убежал от соперника на левом фланге и навесил в штрафную, где Максим Володько с близкой дистанции угодил в Оспину, а Гордейчук на добивание сделал счет 2:4. В следующей атаке БАТЭ должен был окончательно возвращаться в игру, но Александр Володько после передачи Гордейчука с левого фланга пробил над крестовиной. Просто великолепно смотрелся БАТЭ на данном отрезке, однако забить третий никак гол не получалось.
За 15 минут до конца матча Стасевич после паса из глубины ворвался в штрафную гостей и пробил в ближний угол – Оспина на месте. "Арсенал" просто бросил играть в футбол в последние полчаса матча, а давление борисовчан результата не дало, хотя сражались они вплоть до самой последней минуты.
БАТЭ – "Арсенал" – 2:4
Голы: Уолкотт, 9 – 0:1, Уолкотт, 22 – 0:2, Холдинг, 25 – 0:3, Иванич, 27 – 1:3, Жиру, 48 – 1:4, Гордейчу, 74 – 2:4,
БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, Поляков (Володько М.), Милунович, Драгун, Риос, Стасевич, Володько А. (Бага, 84), Иванич, Родионов (Сигневич, 54), Гордейчук.
"Арсенал": Оспина, Мустафи, Мертесакер, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Нкетиа), Уилшер, Эль-Ненни, Уолкотт, Жиру, Нелсон (Макгуэйн, 79).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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