Шесть игроков "Барселоны" пропустят матч Кубка Короля с "Эспаньолом"

Сразу шесть футболистов "Барселоны" не сыграют в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Эспаньола", сообщает официальный твиттер клуба.

Из-за травм этого поединок пропустят защитники Хавьер Маскарано и Самюэль Умтити, хавбеки Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо, а также форварды Пако Алькасер и Усман Дембеле.

Заявка каталонского клуба на этот матч выглядит так:

вратари: тер Штеген, Силессен

защитники: Семеду, Пике, Альба, Динь, Видаль, Вермален

полузащитники: Ракитич, Бускетс, Суарес, Рафинья, Паулиньо, Роберто, Гомеш, Аленья

нападающие: Суарес, Месси

Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится 17 января и начнется в 23:00 мск.

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