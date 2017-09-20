Шесть игроков "Барселоны" сдали анализ на допинг после игры с "Эйбаром"

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Шесть игроков "Барселоны" сдали анализ на допинг после игры с "Эйбаром"

"Барселона", разгромившая в очередном туре "Эйбар", в среду вернулась к тренировочному процессу. Главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил перенёс тренировку на более позднее время, поскольку шесть игроков "блаугранас" после матча проходили допинг тест.

Так, анализы на допинг сдали Лео Месси, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Жерар Пике, Хавьер Маскерано и Хорди Альба.

О результатах теста пока не сообщается. 

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