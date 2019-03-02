Шесть игроков ЦСКА прошли допинг-контроль в январе

РУСАДА взяло допинг-пробы у шестерых игроков ЦСКА.

Сообщается, что тестирование проходило в январе и в нем участвовали Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Константин Кучаев, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев и Федор Чалов.

Также проба была взята у Егора Иванова из "Енисея".

Напомним, что сегодня ЦСКА в рамках РПЛ уступил тульскому "Арсеналу" (0:2).

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