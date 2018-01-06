Шесть игроков "Манчестер Сити" могут пропустить матч с "Бернли"

Тренерский штаб "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой испытывает проблемы с составом в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии против "Бернли".

Как сообщает официальный сайт "горожан", предстоящий поединок точно пропустят защитники Бенжамен Менди и Венсан Компани, хавбек Фил Фоден, а также форвард Габриэл Жезус. Кроме того, под вопрос участие в этой встрече фулбека Кайла Уокера и плеймейкера Давида Силвы.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" – "Бернли" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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