Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

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Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала свою версию символической сборной АПЛ по итогам сезона 2018/2019.

В состав команды включены шесть игроков из "Манчестер Сити", четыре - из "Ливерпуля" и один - из "Манчестер Юнайтед".

Вратарь: Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити");

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба - "Манчестер Сити"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед");

Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба - "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" ведут борьбу за чемпионство, занимая первое и второе место в турнирной таблице АПЛ соответственно, а "МЮ" располагается на шестой строчке.

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