Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала свою версию символической сборной АПЛ по итогам сезона 2018/2019.
В состав команды включены шесть игроков из "Манчестер Сити", четыре - из "Ливерпуля" и один - из "Манчестер Юнайтед".
Вратарь: Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити");
Защитники: Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити");
Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба - "Манчестер Сити"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед");
Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба - "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").
Стоит отметить, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" ведут борьбу за чемпионство, занимая первое и второе место в турнирной таблице АПЛ соответственно, а "МЮ" располагается на шестой строчке.
Не пропустите: "Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"
-
СМИ узнали, какую зарплату "Реал" предложил Азару
-
"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 2
-
Главные новости дня: 24 апреля
Лента новостей
-
Винисиус и Жезус - самые дорогие бразильцы мира в возрасте до 23 лет
-
Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой"
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA
-
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
-
"Манчестер Юнайтед" впервые за 40 лет пропустил 50 голов в чемпионате Англии
-
Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"
-
СМИ узнали, какую зарплату "Реал" предложил Азару
-
Рой Кин: "Игроки "Манчестер Юнайтед" бросили под автобус Моуринью, то же они сделают и с Сульшером"
-
Эмери прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
Рэшфорд оценил шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в топ-4 АПЛ
-
Гаттузо отреагировал на слухи о возможном уходе в "Ньюкасл"
-
"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола
-
"Бавария" обновила свой же рекорд в Кубке Германии
-
Семак не знает, сколько пропустит Маркизио
-
Милинкович-Савич выбыл на неопределённый срок
-
"Аякс" купил нового вратаря
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 2
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии впервые с 1979 года
-
"Леванте" разгромил "Бетис" (видео голов и обзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14