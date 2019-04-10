Шесть игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Барселоной"
"Манчестер Юнайтед" испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".
По словам главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, точно не сыграют в этом поединке Луис Антонио Валенсия, Эрик Байи и Алексис Санчес. Также под вопросом участие в игре Неманьи Матича, Андера Эрреры и Маркуса Рэшфорда.
Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
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|Команда
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|Ливерпуль
|33
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|32
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|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
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|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
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|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
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|Хаддерсфилд Таун
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|14