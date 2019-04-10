Шесть игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Барселоной"

"Манчестер Юнайтед" испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".

По словам главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, точно не сыграют в этом поединке Луис Антонио Валенсия, Эрик Байи и Алексис Санчес. Также под вопросом участие в игре Неманьи Матича, Андера Эрреры и Маркуса Рэшфорда.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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