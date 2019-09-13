Шесть игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Лестером"

"Манчестер Юнайтед" испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии домашнего матча пятого тура АПЛ против "Лестера".

По словам наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, игру точно пропустят Диогу Далот, Люк Шоу, Поль Погба и Антони Мартиаль.

Также под вопросом участие в поединке с "лисами" Аарона Уан-Биссаки и Дэниела Джеймса.

Напомним, что матч "МЮ" - "Лестер" состоится в субботу, 14 сентября, в 17:00 по московскому времени.

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