Шесть игроков "Монако" покинули клуб

"Монако" на официальном сайте сообщило о том, что команду покинули шесть игроков.

В связи с окончанием контрактов из клуба ушли вратари Диего Бенальо и Сейду Си и полузащитник Мусса Силла.

Кроме того, в свои клубы вернуться футболисты, игравшие на правах аренды в "Монако". Речь идет о полузащитниках Темуе Бакайоко ("Челси"), Адриэне Силве и нападающем Исламе Слимани ("Лестер").

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