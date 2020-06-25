Шесть игроков "Монако" покинули клуб

Теги монакотьемуэ бакайокоислам слимани

Шесть игроков "Монако" покинули клуб

"Монако" на официальном сайте сообщило о том, что команду покинули шесть игроков.

В связи с окончанием контрактов из клуба ушли вратари Диего Бенальо и Сейду Си и полузащитник Мусса Силла.

Кроме того, в свои клубы вернуться футболисты, игравшие на правах аренды в "Монако". Речь идет о полузащитниках Темуе Бакайоко ("Челси"), Адриэне Силве и нападающем Исламе Слимани ("Лестер").

Не пропустите: На базе "Монако" произошла смертельная трагедия| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры

Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов