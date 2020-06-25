Шесть игроков "Монако" покинули клуб
"Монако" на официальном сайте сообщило о том, что команду покинули шесть игроков.
В связи с окончанием контрактов из клуба ушли вратари Диего Бенальо и Сейду Си и полузащитник Мусса Силла.
Кроме того, в свои клубы вернуться футболисты, игравшие на правах аренды в "Монако". Речь идет о полузащитниках Темуе Бакайоко ("Челси"), Адриэне Силве и нападающем Исламе Слимани ("Лестер").
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
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|41
|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
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|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|Метц
|28
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|28
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|Ним
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|Амьен
|28
|23
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