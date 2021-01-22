Шесть игроков "Реала" пропустят матч с "Алавесом"
Мадридский "Реал" испытывает кадровые проблемы в преддверии гостевого матча 20-го тура Примеры против "Алавеса".
Игру пропустят сразу шесть футболистов - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Начо Фернандес, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор и Родриго Гоэс.
Также командой не сможет руководить главный тренер Зинедин Зидан, заболевший коронавирусом.
Матч "Алавес" - "Реал" состоится в субботу, 23 января, в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Матч "Реал" - "Хетафе" перенесли из-за вылета мадридцев из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14