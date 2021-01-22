Шесть игроков "Реала" пропустят матч с "Алавесом"

Мадридский "Реал" испытывает кадровые проблемы в преддверии гостевого матча 20-го тура Примеры против "Алавеса".

Игру пропустят сразу шесть футболистов - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Начо Фернандес, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор и Родриго Гоэс.

Также командой не сможет руководить главный тренер Зинедин Зидан, заболевший коронавирусом.

Матч "Алавес" - "Реал" состоится в субботу, 23 января, в 23:00 по московскому времени.

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