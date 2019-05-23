Шесть игроков "Реала" включены в сборную разочарований сезона в Примере

2 Теги тибо куртуамарселосамюэль умтитиискотони кроосфилиппе коутиньогарет бэйл

Шесть игроков "Реала" включены в сборную разочарований сезона в Примере

Издание Marca опубликовало символическую сборную разочарований в Примере по итогам сезона 2018/19.

Стоит отметить, что команда определялась путём голосования болельщиков. 

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал");

Защитники: Тео Эрнандес ("Реал Сосьедад"), Самюэль Умтити ("Барселона"), Марсело ("Реал"); 

Полузащитники: Такаси Инуи ("Алавес"), Иско ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Филиппе Коутиньо ("Барселона");

Нападающие: Гарет Бэйл ("Реал"), Диего Коста ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал").

Не пропустите: Четыре игрока "Барселоны", Бензема и другие: опубликована символическая сборная сезона в Примере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Согласен только опять Куртуа?Сколько еще раз ыам говорить,оборона в этом году у Реала проходной двор,не может не один вратарь мира тащить все мячи которые летят в него из-за дырявой обороны,что он мог,делал,тот де Навас в разы косячил,и по меркам нынешнеего рынка он стоил довольно адеватно и я рад,что Зидан сделал ставку на бельгийца.

Ответить
OkTawius
Димон

так ты подписчик Z Zone? когда-то спрашивал, ты не ответил

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали, когда "Ювентус" объявит о назначении Гвардиолы

СМИ узнали, когда "Ювентус" объявит о назначении Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов