Шесть игроков "Ростова", возможно, заразились коронавирусом. Матч с "Сочи" может не состояться

В "Ростове" подозрения на коронавирус у шести футболистов, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, коронавирусом, возможно заразились Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

Таким образом, остальные игроки, тренерский штаб и персонал клуба в ближайшее время уйдут на карантин.

Матч "Сочи" - "Ростов", который запланирован на 19 июня, скорее всего, будет отменен.

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