Шесть игроков сборной России выбыли из-за травм после смены медицинского штаба

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Шесть игроков сборной России выбыли из-за травм после смены медицинского штаба

Фото твиттер сборной России

Дебютный сбор национальной команды России под руководством Валерия Карпина омрачён травмами.

За время работы с новым главным тренером в лазарет угодили уже шесть футболистов. Это Станислав МагкеевСергей ПетровДмитрий ЧистяковДаниил Фомин, Марио Фернандес и Алексей Ионов.

Возможно, обилие повреждений в сборной связано со сменой медицинского штаба. Напомним, что в августе команду покинули врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, а на смену им пришёл Михаил Вартапетов и другие специалисты.

Напомним, что россияне в среду сыграли вничью с Хорватией (0:0). Следующий соперник - Кипр. Матч состоится в субботу в 19:00 мск.

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