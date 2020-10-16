Шесть игроков "Торино" заразились коронавирусом

Шесть игроков молодежной команды "Торино" заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Все заболевшие игроки две недели проведут на самоизоляции. Остальные футболисты готовятся к матчу Серии А с "Кальяри".

Матч "Торино" - "Кальяри" пройдет 18 октября.

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