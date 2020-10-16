Шесть игроков "Торино" заразились коронавирусом
Шесть игроков молодежной команды "Торино" заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Все заболевшие игроки две недели проведут на самоизоляции. Остальные футболисты готовятся к матчу Серии А с "Кальяри".
Матч "Торино" - "Кальяри" пройдет 18 октября.
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|2
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|26
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|3
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|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17