Шесть клубов интересуются хавбеком "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Ориоль Бускетс привлек к себе внимание ряда европейских клубов.

По сведениям Mundo Deportivo, в услугах 21-летнего испанца заинтересованы "Алавес", "Вальядолид", "Вердер", "Гамбург", "Кельн" и "Майнц".

При этом наставник каталонцев Кике Сетьен настаивает на том, чтобы игрок провел предсезонную подготовку с первой командой.

В этом сезоне Бускетс выступает на правах аренды за "Твенте", где провел 23 матча и отдал один ассист.

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