Шесть клубов интересуются Тухелем
Фото инстаграм "Челси"
Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель имеет альтернативные варианты продолжения карьеры.
По информации The Telegraph, немецкий специалист интересен шести клубам.
Один из претендентов на тренера - "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже связывались с ним.
Ранее сообщалось, что Тухель, несмотря на санкции, намерен остаться в "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18