Шесть клубов интересуются Тухелем

Теги манчестер юнайтедчелситомас тухель

Шесть клубов интересуются Тухелем

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель имеет альтернативные варианты продолжения карьеры.

По информации The Telegraph, немецкий специалист интересен шести клубам.

Один из претендентов на тренера - "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже связывались с ним.

Ранее сообщалось, что Тухель, несмотря на санкции, намерен остаться в "Челси".

Не пропустите: СМИ узнали, какое решение руководства "МЮ" не понравилось Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" объявил о приостановке контрактов с двумя легионерами

"Рубин" объявил о приостановке контрактов с двумя легионерами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов