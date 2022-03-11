Шесть клубов интересуются Тухелем

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель имеет альтернативные варианты продолжения карьеры.

По информации The Telegraph, немецкий специалист интересен шести клубам.

Один из претендентов на тренера - "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже связывались с ним.

Ранее сообщалось, что Тухель, несмотря на санкции, намерен остаться в "Челси".

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