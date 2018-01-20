Шесть клубов интересуются вратарём "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондончелсиромабенфика

Шесть клубов интересуются вратарём "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон привлёк внимание, по меньшей мере, шести клубов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, за игрой 21-летнего стража ворот следят "Челси", "Арсенал", "Уотфорд", "Рома", "Бенфика" и "Олимпиакос".

Стоит отметить, что контракт Хендерсона с "МЮ" истекает летом 2018 года, однако клуб намерен продлить его.

Не пропустите: В гости к грозе авторитетов: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов