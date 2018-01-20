Шесть клубов интересуются вратарём "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон привлёк внимание, по меньшей мере, шести клубов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, за игрой 21-летнего стража ворот следят "Челси", "Арсенал", "Уотфорд", "Рома", "Бенфика" и "Олимпиакос".

Стоит отметить, что контракт Хендерсона с "МЮ" истекает летом 2018 года, однако клуб намерен продлить его.

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