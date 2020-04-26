Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона
Шесть испанских клубов присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, клубы не хотят выходить на поле до тех пор, пока риск заражения китайским коронавирусом не снизится до нуля. Названия клубов пока не разглашаются, чтобы у них не возник конфликт с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, который настаивает на технических поражениях для команд, которые откажутся играть.
В настоящее время чемпионат Испании приостановлен. Лидером турнира после 27 туров является "Барселона", которая набрала 58 очков. Второе место занимает мадридский "Реал" (56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14