Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона

Шесть испанских клубов присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, клубы не хотят выходить на поле до тех пор, пока риск заражения китайским коронавирусом не снизится до нуля. Названия клубов пока не разглашаются, чтобы у них не возник конфликт с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, который настаивает на технических поражениях для команд, которые откажутся играть.

В настоящее время чемпионат Испании приостановлен. Лидером турнира после 27 туров является "Барселона", которая набрала 58 очков. Второе место занимает мадридский "Реал" (56).

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