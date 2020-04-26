Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона

Теги барселона

Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона

Шесть испанских клубов присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, клубы не хотят выходить на поле до тех пор, пока риск заражения китайским коронавирусом не снизится до нуля. Названия клубов пока не разглашаются, чтобы у них не возник конфликт с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, который настаивает на технических поражениях для команд, которые откажутся играть.

В настоящее время чемпионат Испании приостановлен. Лидером турнира после 27 туров является "Барселона", которая набрала 58 очков. Второе место занимает мадридский "Реал" (56).

Не пропустите: "Барселона" приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина

В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов