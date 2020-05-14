Шесть клубов поборются за таланта из "Герты"

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Шесть клубов поборются за таланта из "Герты"

Хавбек берлинской "Герты" Лазар Самарджич пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает AS.

По сведениям издания, в число претендентов на 18-летнего немца входят "Манчестер Сити", "Ювентус", "Атлетико", "Милан", "Бенфика" и "Реал Сосьедад".

Стоит отметить, что Самарджича по игровым качествам сравнивают с Хамесом Родригесом из "Реала".

Рыночная стоимость полузащитника - 450 тысяч евро. За основную команду "Герты" он пока не дебютировал.

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