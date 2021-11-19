Шесть клубов поспорят за Лингарда

Фото твиттер Джесси Лингарда

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации ESPN, интерес к 28-летнему футболисту уже обозначили шесть клубов - это "Барселона", "Милан", "Вест Хэм", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

Англичанин с высокой долей вероятности станет свободным агентом по окончании сезона и сможет сменить команду бесплатно.

Не исключено, что Лингард покинет "МЮ" уже в январе. Хавбек недоволен количеством игровой практики, поэтому рассматривает вариант с арендой.

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