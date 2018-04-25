Шесть клубов претендуют на полузащитника "Шахтёра"

Атакующий полузащитник "Шахтёра" Бернард пользуется спросом среди европейских клубов.

Ранее сообщалось, что 25-летнего футболиста хотят подписать "Арсенал" и "Милан". Однако это не все претенденты на бразильца - также им интересуются "Интер", "Рома", "Челси" и "Атлетико".

Напомним, что контракт Бернарда с "Шахтёром" истекает летом 2018 года, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. | http://soccernews.ru