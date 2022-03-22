Шесть клубов ведут борьбу за Дибалу
Фото твиттер Пауло Дибалы
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала, который летом станет свободным агентом, пользуется спросом на трансферном рынке.
По информации Football Italia, свой интерес к звёздному аргентинцу уже обозначили шесть клубов.
Главными претендентами на 28-летнего футболиста считаются "Интер" и "Атлетико", также его хотят заполучить "Барселона", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Арсенал".
В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
Не пропустите: Дибала собирается перейти в испанский клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Президент "Урала" поделился мнением о возможном расширении РПЛ
-
Шевченко поделился мнением о ситуации "Челси"
-
Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным
-
"Барселона" определилась с заменой Дембеле
-
Гути раскритиковал некоторых игроков "Реала"
-
Шесть клубов ведут борьбу за Дибалу
-
Стоичков подвёл итоги Эль Класико
-
Президент РПЛ оценил решение судьи не удалять игрока "Нижнего Новгорода" за фол на Аиртоне
-
18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ
-
Президент "Урала": "Я против отказа от госфинансирования"
-
Роналдо прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"
-
Дибала собирается перейти в испанский клуб
-
Президент РПЛ: "Назначение Мешкова на матч "Рубина" - грубейшая ошибка"
-
Гвардиола определился с будущим 36-летнего Фернандиньо в "Манчестер Сити"
-
Ван Нистелрой может возглавить ПСВ
-
"Бавария" опережает "Реал" в гонке за Порро
-
Сборная России не будет проводить матчи в марте
-
Гендиректор "Рубина": "Слуцкий будет работать у нас вечно"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться вингером "Эвертона"
-
Роналду высказался в преддверии стыков отбора ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18