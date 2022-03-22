Шесть клубов ведут борьбу за Дибалу

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Шесть клубов ведут борьбу за Дибалу

Фото твиттер Пауло Дибалы

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала, который летом станет свободным агентом, пользуется спросом на трансферном рынке.

По информации Football Italia, свой интерес к звёздному аргентинцу уже обозначили шесть клубов.

Главными претендентами на 28-летнего футболиста считаются "Интер" и "Атлетико", также его хотят заполучить "Барселона", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Не пропустите: Дибала собирается перейти в испанский клуб. | http://soccernews.ru
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