Шесть основных игроков "Реала" пропустят матч с "Лас Пальмасом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой на матч 30-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

Вне состава оказались сразу шесть основных игроков "сливочных" - дисквалифицированный Дани Карвахаль, а также получившие отдых Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Иско, Марсело и Тони Кроос. Кроме того, по решению наставника встречу пропустит Дани Себальос.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан;



Защитники: Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими, Альваро Техеро;



Полузащитники: Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Оскар Родригес;



Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Напомним, что матч "Лас Пальмас" - "Реал" состоится в субботу в 19:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru