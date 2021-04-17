Шесть российских клубов интересуются Жемалетдиновым и Мухиным
Фото: инстаграм Рифата Жемалетдинова/Автор неизвестен
Сразу шесть российских клубов проявляют интерес к полузащитникам московского "Локомотива" Рифату Жемалетдинову и Максиму Мухину, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, футболистами интересуются "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Рубин", "Ростов" и "Краснодар".
Жемалетдинов может перейти в другой клуб бесплатно, так как его контракт с "Локомотивом" истекает ближайшим летом, а Мухина можно выкупить за небольшую сумму отступных.
В нынешнем сезоне 24-летний Жемалетдинов провел за "Локомотив" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. На счету 19-летнего Мухина 17 поединков без результативных действий.
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