Шесть российских клубов интересуются Жемалетдиновым и Мухиным

Фото: инстаграм Рифата Жемалетдинова/Автор неизвестен

Сразу шесть российских клубов проявляют интерес к полузащитникам московского "Локомотива" Рифату Жемалетдинову и Максиму Мухину, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболистами интересуются "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Рубин", "Ростов" и "Краснодар".

Жемалетдинов может перейти в другой клуб бесплатно, так как его контракт с "Локомотивом" истекает ближайшим летом, а Мухина можно выкупить за небольшую сумму отступных.

В нынешнем сезоне 24-летний Жемалетдинов провел за "Локомотив" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. На счету 19-летнего Мухина 17 поединков без результативных действий.

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