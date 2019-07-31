Шесть самых неожиданных трансферов
Звезда сборной Франции и «Лиона» Набиль Фекир выбрал «Бетис», а легенда «Ромы» Даниеле Де Росси – «Бока Хуниорс». Это лето уже подарило нам немало сюрпризов – давайте вспомним другие такие моменты из истории.
6. Робиньо – «Реал» в «Манчестер Сити», 2008
То был момент, когда из вечного середняка «Сити» превратился в богатейший клуб страны. И первым делом его катарские шейхи пригласили к себе Робиньо, известного своими выступлениями за «Реал».
Сам бразилец уже был одной ногой в «Челси», который даже согласовал сумму трансфера – 32 млн. фунтов. Но жадность взяла своё, и нападающий выбрал «горожан». Здесь, правда, легендой он не стал – дебютный сезон получился средним, а второй и вовсе провальным. Зато политический жест получился отличный.
5. Жуниньо Паулиста – «Сан-Паулу» в «Мидлсбро», 1995
Возможно, величайший игрок в истории «Мидлсбро», Паулиста сумел доказать другим легионерам, что бояться Англии не следует.
В британском клубе бразилец играл, как умел – ярко, красиво и изобретательно. За это его и полюбили. На него даже не обиделись после того, как он спешно уехал после вылета в Чемпионшип. А в 1999 и 2002 году он возвращался обратно в любимую команду.
4. Фабрицио Раванелли – «Ювентус» в «Мидлсбро», 1996
Только что Фабрицио Раванелли держал в руках кубок Лиги Чемпионов, выигранный в составе «Ювентуса». Прошло три месяца, и он уже позировал в футболке «Мидлсбро». Парадокс. Но «Юве» был доволен – главное, что звезда не досталась прямым соперникам.
Итальянец начал лихо – хет-триком в ворота «Ливерпуля». Сезон вообще был безумный – 31 гол за 48 матчей! К сожалению, ни к чему это не привело: были проиграны два кубковых финала, и на второй год команда и вовсе вылетела.
3. Кевин Киган – «Гамбург» в «Саутгемптон», 1980
В 1980 году английская звезда Кевин Киган поразил мир, перебравшись в «Саутгемптон». В Германии, напомним, он был фигурой культовой. В Европе же его знали, как лучшего игрока года.
«Святоши» же были тоскливым середняком, который вряд ли мог что-то предложить такому игроку. Но Киган показывал былой уровень, забив 42 мяча за 80 игр. Благодаря ему удалось занять рекордное шестое место в таблице.
2. Эдгар Давидс – «Барнет», 2012
Давидс – один из самых узнаваемых футболистов в мире, во многом благодаря очкам, которые он надевал на каждые матчи. Нельзя не отметить и того факта, что на своей позиции ему не было равных. Он играл в «Аяксе», «Милане», «Ювентусе», «Барселоне», «Тоттенхэме» и «Интере», и везде показывал класс.
Проведя два года вне футбола, голландец вернулся в качестве игрока «Барнета» из далёкой Лиги 2. Маленький клуб предложил ему роль играющего тренера без зарплаты. Как можно догадаться, любители футбола были в шоке.
К сожалению, ничем гамбит не увенчался: клуб вылетел, а Давидс трижды удалялся с поля.
1. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано – «Коринтианс» в «Вест Хэм», 2006
Когда в «Вест Хэме» появились Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, они не были совершенно неизвестными футболистами. Вовсе нет – об их таланте трубили давно. Так как же в 2006 откровенно кривой и косой «Вост Хэм» смог такое провернуть?
«Молотобойцы» боялись вообще вылететь из АПЛ, но дуэт новичков позволил спастись. Они оказались действительно классными футболистами, а причина того, что от них отказались другие, крылась в странной схеме, по которой правами на них владела третья сторона.
Как оказалось, «Вест Хэм» ещё и правила лиги нарушил, из-за чего пришлось идти в суд. Но оно того стоило.
Юрий Сергеев
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