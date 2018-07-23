Шесть сборников "Реала" вернутся к тренировкам перед отправкой команды в тур по США

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Шесть сборников "Реала" вернутся к тренировкам перед отправкой команды в тур по СШАШесть сборников мадридского "Реала" вернутся к тренировкам перед отправкой своей команды в тур по США, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, защитники Начо Фернандес, Серхио Рамос, Дани Карвахаль полузащитник Иско и вингеры Марко Асенсио и Лукас Васкес выйдут из отпуска уже в конце текущей недели. Таким образом, все они вылетят 28-го июля за океан, где "сливочные" примут участие в Международном кубке чемпионов.

Напомним, "Реал" интересуется одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. | soccernews.ru

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