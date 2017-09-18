Шесть свободных агентов, которых "Барселона" может подписать в качестве замены для Дембеле
Популярный ресурс goal.com представил шесть свободных агентов, которых бы могла подписать каталонская "Барселона" в качестве замены своему травмированному вингеру Усману Дембеле.
Так, в составленный шорт-лист были включены: 37-летний Роналдиньо, Антонио Кассано (35 лет), Хосе Антонио Рейес (34 года), Диего Капель (29 лет), Марк Гонсалес (33 года), Диего Форлан (38 лет).
Напомним, Вальверде рассказал, кем он планирует заменить Дембеле. | soccernews.ru
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|М
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|Реал Мадрид
|4
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|Атлетико Мадрид
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|Атлетик Бильбао
|4
|7
|7
|Вильярреал
|4
|6
|8
|Леванте
|4
|6
|9
|Валенсия
|4
|6
|10
|Леганес
|4
|6
|11
|Лас Пальмас
|4
|6
|12
|Бетис
|4
|6
|13
|Эйбар
|4
|6
|14
|Хетафе
|4
|4
|15
|Жирона
|4
|4
|16
|Сельта Виго
|3
|3
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|4
|1
|18
|Эспаньол
|3
|1
|19
|Малага
|4
|0
|20
|Алавес
|4
|0