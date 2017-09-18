Шесть свободных агентов, которых "Барселона" может подписать в качестве замены для Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

Шесть свободных агентов, которых "Барселона" может подписать в качестве замены для ДембелеПопулярный ресурс goal.com представил шесть свободных агентов, которых бы могла подписать каталонская "Барселона" в качестве замены своему травмированному вингеру Усману Дембеле.

Так, в составленный шорт-лист были включены: 37-летний Роналдиньо, Антонио Кассано (35 лет), Хосе Антонио Рейес (34 года), Диего Капель (29 лет), Марк Гонсалес (33 года), Диего Форлан (38 лет).

Напомним, Вальверде рассказал, кем он планирует заменить Дембеле. | soccernews.ru

комментарии
хуй

ебать

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Джонни

Что не имя - то круть! ))) Берите Рона, дурачки! И сказка вернётся на Камп Ноу! ))))

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Пьянь

37-летний Роналдиньо, который 2 года без игровой практики. Да, пользу принесет. Жоня такой специалист в футболе.

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ДЕМБЕЛЕ

ОО РОН ГО БАРСА ВОЗЬМИТЕ ЕГО Я ПОКА БУДУ ФИФУЛЮ ИГРАТЬ И ПОПУ ГРЕТЬ НА ЛАВКЕ

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