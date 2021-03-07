Шесть топ-клубов поборются за хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Нойхауса

Теги реал мадридбавария мюнхенфлориан нойхаусманчестер ситиювентус

Шесть топ-клубов поборются за хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Нойхауса

Сразу шесть топ-клубов претендуют на полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Флориана Нойхауса, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, футболист входит в сферу интересов "Баварии", "Реала", "Тоттенхэма", "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Нойхаус провел за "Боруссию" 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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