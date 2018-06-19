Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Сегодня, 19 июня, на ЧМ-2018 состоятся очередные три игры. Программу первого тура закроют игры сборных Колумбии и Японии и Польши и Сенегала. А уже в 21:00 по московскому времени свою вторую игру на турнире сыграет сборная России. Подопечные Станислава Черчесова могут первыми из всех участников ЧМ обеспечить себе выход в 1/8 финала - для этого им необходимо обыграть сборную Египта во главе с Мохамедом Салахом.

Сам наставник российской команды уже пообещал сдержать лидера атак "фараонов", но как оно будет на самом деле, узнаем уже сегодня. Увы, но посмотреть эту игру не сможет президент страны Владимир Путин.

На клубном уровне в ближайшее время может состояться переход Раджи Наингголана из "Ромы" в "Интер", Бернда Лено из "Байера" в "Арсенал", "Ювентус" уже готовит новое предложение по Александру Головину, а "Реал" продолжает торговать Алиссона.

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