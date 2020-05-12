Шестой клуб включился в борьбу за Ракитича

Число претендентов на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича продолжает расти, пишет Sport.es со ссылкой на Il Tempo.

По информации источника, в гонку за звёздным хорватом вступил уже шестой клуб.

Ранее интерес к 32-летнему футболисту проявляли "Атлетико", "Севилья", "Ювентус", "Интер" и "Тоттенхэм". Теперь к желающим подписать хавбека присоединился "Лацио", предлагающий игроку контракт до 2023 года.

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барсу" 31 матч и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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