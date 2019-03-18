Шевченко: больше не задавайте мне вопросов о Ракицком

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Шевченко: больше не задавайте мне вопросов о Ракицком
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал комментировать свое решение не вызывать в национальную команду защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого

"Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я, как главный тренер, принимаю решение. То, которое сегодня лучше для команды. Поэтому, я считаю, мы вызвали тех игроков, которые на сегодня будут лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан. Больше мне не задавайте этих вопросов", - приводят слова Шевченко украинские СМИ.

Напомним, что 29-летний Ракицкий минувшей зимой перешел из "Шахтера" в "Зенит" за девять миллионов евро.

В ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграет с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

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