Шевченко дал характеристику сопернику сборной России по групповому этапу Чемпионата Мира

Теги саудовская аравияукраинароссияандрей шевченко

Шевченко дал характеристику сопернику сборной России по групповому этапу Чемпионата МираГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал характеристику сопернику национальной команды России по групповому этапу Чемпионата Мира - Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия пытается контролировать мяч, играть через короткие и средние передачи, есть неплохие техничные игроки, пытаются прессинговать. У Саудовской Аравии поменялся тренер, пришел аргентинский специалист, который немного повысил интенсивность в их игре, они неплохо сыграли предыдущие товарищеские матчи, поэтому соперник будет непростой", - цитирует 41-летнего специалиста Tribuna.com.

Отметим, что свой товарищеский матч против Саудовской Аравии сборная Украины сыграет в ближайшую пятницу.

Не пропустите: Черышев прокомментировал свое возвращение в сборную России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов