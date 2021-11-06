Шевченко договорился с клубом Серии А

Теги дженоаандрей шевченко

Шевченко договорился с клубом Серии А

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко близок к возвращению в работе.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, украинец в ближайшее время возглавит "Дженоа".

Сообщается, что стороны заключат контракт либо на три года, либо по схеме "2+1".

Сейчас "Дженоа" тренирует Давиде Баллардини, а команда идёт на 15-м месте в Серии А.

Шевченко три месяца назад ушёл с должности наставника сборной Украины и с тех пор остаётся безработным.

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