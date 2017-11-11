Шевченко: "Доволен и результатом, и качеством игры"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после товарищеского матча против национальной команды Словакии.
"Футболисты играли с хорошим настроением и создали достаточно моментов. Могли реализовать больше. Сборная должна показывать волю к победе всегда. Хотелось бы завершить год на другой ноте, но будем радоваться и этой победе тоже, потому что важно добиваться результата и в таких матчах. Просил ребят отработать в этой игре, потому что Словакия может нам попасть в отборе. Надо всегда стараться обыгрывать, чтобы показать свою силу и свой стержень, и нам сегодня это удалось. Доволен и результатом, и качеством игры. В некоторых моментах могли сыграть и лучше, но ничего идеального не бывает" - сказал Шевченко.
Не пропустите видеообзор матча Украина - Словакия. | http://soccernews.ru
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