Шевченко: "Если Месси продолжить играть так, как в среду, "Барселона" выиграет Лигу Чемпионов"

Теги андрей шевченколионель мессибарселона

Шевченко: "Если Месси продолжить играть так, как в среду, "Барселона" выиграет Лигу Чемпионов"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал своего фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Если Месси продолжит играть так, как и в среду, "Барселона" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне. Этого Месси не возможно остановить. Я уже видел это во время своих выступлений за "Челси", - цитирует 41-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Сток Сити" догнал Месси по количеству голов, забитых с начала 2010-го года. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Хм, она и так возьмет ушастого.

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