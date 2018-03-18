Шевченко: "Если Месси продолжить играть так, как в среду, "Барселона" выиграет Лигу Чемпионов"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал своего фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

" Если Месси продолжит играть так, как и в среду, " Барселона " выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне. Этого Месси не возможно остановить. Я уже видел это во время своих выступлений за " Челси ", - цитирует 41-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Сток Сити" догнал Месси по количеству голов, забитых с начала 2010-го года. | soccernews.ru