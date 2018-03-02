Шевченко: "Гаттузо изменил лицо "Милана"

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Шевченко: "Гаттузо изменил лицо "Милана"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил "Милан" с победой над римским "Лацио" и выходом в финал кубка Италии.

"Я передал Гаттузо свои комплименты вчера. "Милан" хорошо сыграл, проведя на хорошем уровне всю игру. Рино делает отличную работу, он изменил лицо "Милана". Теперь мы видим его работу. Я вижу мотивированных игроков, которые помогают друг другу на поле. Это "Милан" Рино Гаттузо", - цитирует 41-летнего специалиста RMC Sport.

Напомним, Рейна подпишет двухлетний контракт с "Миланом". | soccernews.ru

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