Шевченко: "Глядя на игру Роналду, не скажешь, что ему 34 года"

Теги украинапортугалиякриштиану роналдуандрей шевченкоювентус

Шевченко: "Глядя на игру Роналду, не скажешь, что ему 34 года"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлением от игры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Напомним, что в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Португалии и Украины сыграли вничью со счетом 0:0. 

"Вживую Роналду выглядит моложе 34 лет. А глядя на его игру, ему не дашь его возраст. "Ювентус" был очень силен и до трансфера Роналду, но им не хватало подобного футболиста. Криштиану может решить исход самого сложного матч. Думаю, что "Ювентус" может добиться успеха благодаря Роналду", - цитирует Шевченко Tuttosport.

Напомним, что 34-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

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