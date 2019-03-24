Шевченко: "Глядя на игру Роналду, не скажешь, что ему 34 года"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлением от игры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Напомним, что в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Португалии и Украины сыграли вничью со счетом 0:0.
"Вживую Роналду выглядит моложе 34 лет. А глядя на его игру, ему не дашь его возраст. "Ювентус" был очень силен и до трансфера Роналду, но им не хватало подобного футболиста. Криштиану может решить исход самого сложного матч. Думаю, что "Ювентус" может добиться успеха благодаря Роналду", - цитирует Шевченко Tuttosport.
Напомним, что 34-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.
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Анонс главных событий 24 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11