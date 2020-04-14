Шевченко: "Гол со штрафного в ворота Филимонова не был случайным"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил о своём голе в матче против национальной команды России в рамках отбора Евро-2000.

Напомним, что в октябре 1999 года украинцы играли с россиянами в "Лужниках" и добыли ничью 1:1.

Хозяева поля до последних минут вели в счёте, однако Шевченко забил со штрафного после чудовищной ошибки вратаря Александра Филимонова. Из-за этого Россия не пробилась на континентальное первенство.

"Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал - "Баварии", "Карпатам", кому-то ещё. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо. Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу.

Поставил себе такую цель: любая подача - только в створ. Мяч направляется по определённой траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз - это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так всё и получилось", - рассказал Шевченко.

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