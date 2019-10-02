Шевченко готов возглавить "Милан", но при двух условиях

Теги украинамиланандрей шевченкомарко джампаоло

Шевченко готов возглавить "Милан", но при двух условиях

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко даст согласие на работу в "Милане", если клуб выполнит два его условия.

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, 43-летний специалист не готов возглавить "россонери" ранее ноября, поскольку в ближайшее время украинской национальной команде предстоят важные матчи квалификации Евро-2020.

Кроме того, Шевченко просит предоставить ему возможность совмещать два поста - в клубе и сборной.

Напомним, что "Милан" рассматривает вариант с увольнением действующего главного тренера Марко Джампаоло, под руководством которого команда набрала всего 6 очков в 6 играх Серии А.

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