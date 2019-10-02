Шевченко готов возглавить "Милан", но при двух условиях
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко даст согласие на работу в "Милане", если клуб выполнит два его условия.
Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, 43-летний специалист не готов возглавить "россонери" ранее ноября, поскольку в ближайшее время украинской национальной команде предстоят важные матчи квалификации Евро-2020.
Кроме того, Шевченко просит предоставить ему возможность совмещать два поста - в клубе и сборной.
Напомним, что "Милан" рассматривает вариант с увольнением действующего главного тренера Марко Джампаоло, под руководством которого команда набрала всего 6 очков в 6 играх Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3