Шевченко хочет поработать тренером в итальянской Серии А

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Шевченко хочет поработать тренером в итальянской Серии А

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что однажды хотел бы возглавить клуб из итальянской Серии А.

"Итальянский футбол это университет с точки зрения тактики. Каждый год мы видим в Серии А какие-то нововведения и я за ними наблюдаю. Я горжусь тем, что вписал своё имя в историю итальянского футбола как нападающий, и, конечно же, я бы хотел это сделать и как тренер" - цитирует 41-летнего специалиста Football Italia.

Напомним, что, будучи футболистом, Шевченко выступал за итальянский "Милан". 

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